3種の国産ホップの個性を最大限に引き出し、クラフト寄りの個性と遊び心を秘めた「エビス クリエイティブブリュー和奏」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番「ヱビスビール」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。 エビス クリエイティブブリュー和奏アルコール成分：5.5％原材料：麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ YEBISU CREATIVE BREW 第9弾。YEBISU BREWERY TOKYOで提供