結婚相談所で婚活をしている人は、相手のどんなところを見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「プロフィールにある趣味欄が婚活の成否を分けることがある。ある30代の婚活女性はニッチな趣味で素敵な出会いを掴んだ」という――。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■プロフィールで重要なのは趣味結婚相談所とは、必ずしも結婚できないモテない