アイドルや女優など芸能人からも“リアル愛用コスメ”として注目される「ナンバーズイン」。その中でも人気の「9番ライン」から登場した「9番 NMN¹ PDRN²トリートメントトナー」が、ついに全国のバラエティショップで発売されました。美容業界で話題の成分を贅沢に配合し、ハリ・ツヤ・うるおいを叶える進化系トナー。SNSや口コミでも高評価が集まる理由を徹底チェックします♪ ナンバー