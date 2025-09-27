ナンバーズイン「9番トナー」登場♡話題のNMN＆PDRNでハリ肌へ

アイドルや女優など芸能人からも“リアル愛用コスメ”として注目される「ナンバーズイン」。その中でも人気の「9番ライン」から登場した「9番 NMN¹ PDRN²トリートメントトナー」が、ついに全国のバラエティショップで発売されました。美容業界で話題の成分を贅沢に配合し、ハリ・ツヤ・うるおいを叶える進化系トナー。SNSや口コミでも高評価が集まる理由を徹底チェックします♪

ナンバーズイン「9番トナー」の魅力

価格：2,090円（税込）



「9番トナー」には、次世代ハリケア成分NMN¹と、美容分野で注目のPDRN²を高濃度で配合。

さらに純度99％のサーモンPDRN²やオーロラセラミド³コンプレックスが肌に弾力をサポートします。肌のキメを整え、しっとりとうるおうだけでなく、内側からふっくらしたハリ感を実感できるのが魅力です。

セラミド*³パールで自然なツヤ肌へ

人工パールは不使用。100％セラミド*³から作られた“セラミドパール”が光をまとったような自然なツヤを演出します。

ハイライトいらずの輝きが肌に宿り、朝のスキンケアだけで素肌美人に♡メイク前の仕込みとしてもおすすめです。

容量：150ml

発売日：2025年9月25日より順次発売

販売場所：全国のバラエティショップ取り扱い店舗

*¹ ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*² DNA-Na(整肌成分)

*³ 整肌成分

自信を持てる素肌のために♡

「ナンバーズイン 9番トナー」は、ただの化粧水にとどまらず、未来の肌を育てるような心強いアイテム。

NMNやPDRNといった注目の美容成分を惜しみなく配合し、さらにセラミド*³パールがツヤを添えてくれるので、毎日のケアが楽しみに♪

自分らしく輝ける素肌を目指すなら、この秋のスキンケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。