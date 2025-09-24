岐阜県土岐市の消防署で1月、119番を受けたのに出動せず路上生活する男性を死亡させたとして、県警は25日にも業務上過失致死容疑で、30代の男性通信指令員ら3人を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で24日分かった。