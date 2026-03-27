イラン情勢をめぐって国際海事機関（IMO）はホルムズ海峡に「安全回廊」を確保すべきだと提案した。ペルシャ湾で足止めされている船員約2万人を救出するためとされる。2026年3月26日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は「安全回廊」を話題にしたが、実現の可能性はあるのか。ホルムズ海峡の安全航行確保に国々が声を上げるIMO提案に対してイラン政府は「非敵対的な船舶はイラン当局と連携すればホルムズ海峡