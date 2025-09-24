主人公・ヒマ子さんは、嫉妬深い彼氏と付き合っています。家で一日中寝ていたり、1人でカフェで過ごしたりしていただけなのに、ヒマ子さんは浮気を疑われてしまいます。そこで、お互いにGPSを入れることに。ところが、彼氏の不安は解消せず、むしろ増すばかり。バレンタインに、事件が起こります…。著者・ヒマ子(@himako_2nd)さんの実体験を元に描いた漫画作品『カップルでGPS入れて消すまで事件』をダイジェスト版でごらんくださ