ユーチューバー「Rちゃん」こと大野茜里（29）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を購入したことを報告した。Rちゃんは動画の冒頭で「私なんと新しいを車購入しました」と報告。「私の愛車、皆さん覚えていますか?MINIクーパーのサンドグレーだったんですけど」とし、車検の際に「車検の金額と、ちょっとこすってたから直す金額が高くて。新しい方が安くなるくねみたいな。しかも飾ってあった新型MINIが超可愛くて。