タレントで実業家の紗栄子（39）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の父親について語った。視聴者からのメールで、20歳を超えているのに、親から彼氏とのお泊りを禁止されている、という悩みが寄せられ、紗栄子は「私、20歳の時には結婚したからね」と言い「でも、父親は…本当にもう安定期に入ってちょっとしたぐらいで、札幌のテレビ塔の前の大通公園で散歩していた時に、そのタイミングで初めてお腹触ってくれたの