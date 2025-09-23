インターハイで準優勝に輝いた大分東明のアーチェーリ部女子団体。あと一歩で逃した日本一の座を、国体から名称が変わった国民スポーツ大会でつかむべく、挑戦を続けています。 【写真を見る】大分東明高校アーチェリー部、日本一への挑戦強い絆と努力で射抜く頂点 大分東明高校アーチェリー部は、男女合わせて30人と大所帯。女子団体はこの夏のインターハイで準優勝を