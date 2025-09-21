YouTubeチャンネルを運営するラッパーでYouTuberのCRD氏が、「YEEZY.COMでイージースライド(サンダル)の復刻カラーが20ドルで発売。完全復活か」と題した動画を公開。動画内では、イージースライド最新情報やカニエ・ウェストが手掛けるYEEZYブランドの近況、そして海外通販の注意点について、自身の見解を織り交ぜながら詳しく語った。 冒頭、CRD氏は直近のナイキ限定スニーカ}