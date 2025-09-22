「180万円超」の大幅アップ！ランキング1位の企業は？今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い小売り企業ランキング2024」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。それでは早速、ランキングを確認していこう。1位となったのは、ユニクロなどを手がけるファーストリテイリング。平均年収は1147.6万