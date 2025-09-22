今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い小売り企業ランキング2024」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位となったのは、ユニクロなどを手がけるファーストリテイリング。平均年収は1147.6万円だった。

前年の同テーマのランキングでも1位となった同社（詳しくは『年収が高い小売り企業ランキング2023【92社完全版】イオンは6位、1位は？』参照）だが、このとき対象となった22年8月期の平均年収は959.4万円だった。

今回対象となった23年8月期の平均年収は、前年から180万円超アップしている。

ファーストリテイリングは23年3月、国内の従業員を対象に賃金の引き上げを行った。これにより、同社が従業員に付与している「グレード」に基づく報酬水準は最大で40％アップしたという。

こうした賃上げの効果もあって平均年収は大幅に増加し、1000万円を超えた。

2位は、ディスカウントストア大手のトライアルホールディングス（HD）で、平均年収は1087.1万円だった。今回のランキングで平均年収1000万円を超えたのは、上位2社のみだった。

同社は24年3月に東証グロース市場に新規上場した企業で、今年7月にはスーパー大手の西友を約3800億円で買収したことでも話題となった。

