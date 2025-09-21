モスクワ郊外で20日に開催された音楽祭「インタービジョン」で優勝したベトナムの歌手ドゥック・フックさん（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアの友好国などの歌手らが参加した音楽祭「インタービジョン」が20日、モスクワ郊外で開催された。欧州最大級の国別対抗音楽祭「ユーロビジョン」に対抗する性格が強く、22カ国の代表が参加。優勝はベトナムのドゥック・フックさんだった。インタービジョンは冷戦時代に東欧諸国で開