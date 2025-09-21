先天性四肢欠損症のタレント・佐野有美さん（35）。生まれつき両腕がなく、短い両足にある計4本の指と口を使って家事などを行う姿を発信し、障害とともに生きるリアルを伝えている。【画像】「乙武さんとはちょっと違う」四肢欠損で生まれた佐野さんの“全身写真”を見る2020年には第一子を出産し、“四肢欠損ママ”としても積極的に活躍する佐野さんに、幼少期の思い出や20歳で知ったという「衝撃の事実」について聞いた。（