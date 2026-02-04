1967年の発売以来、世代を超えて愛され続ける「リカちゃん」。子供の頃から親に初めて買ってもらった「リカちゃん」は、遊びに行くのも眠る時も一緒。お友達の「リカちゃん」と一緒に、お菓子を囲んで”女子会”や、旅行へも出かけたた思い出が蘇るなか、現代は#リカ活という大人のリカちゃん遊びが広がり、ライフスタイルの一部として「リカちゃん」と過ごすオトナ女子も。充実した自分らしい時間を「リカちゃん」一緒に楽しんで