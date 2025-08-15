2028年にロサンゼルスで行われるパラリンピック開幕まであと３年！ 今回は、エンターテインメントの発信地で開催される華やかな舞台を目指し、トレーニングに励んでいる「パラスポーツ界の新星たち」を紹介する。【水泳・前田恵麻】初の世界選手権を控える18歳４月に静岡県富士市で行われたパラ水泳のワールドシリーズ。大学生になったばかりの前田恵麻（まえだ・えま）は、200m個人メドレー（SM9）で自己ベストを約３秒縮める「納