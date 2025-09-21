お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と元TOKIOの松岡昌宏（48）が20日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。おすすめのお土産を明かした。「仙台と言えば萩の月が有名ですが、地方の土産で1番好きなものは？」とのテーマでトークを展開。大吉は「ちょっとズレるかもしれないですけど。東京土産で1番喜ばれるものって、僕の半径5メートルですけど、結局、東京ば