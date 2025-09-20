大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会（万博協会）は１９日、閉幕（１０月１３日）までの来場予約枠について、全ての時間帯が埋まったことを明らかにした。一般来場者数は１８日に速報値で２０００万人を突破。駆け込み需要で入場が困難になっており、購入された入場券が未使用のまま大量に残る恐れが出ている。（猪原章、佐々木伶）全日「満員」大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で開催されている大阪・関西万博は、地