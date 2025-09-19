¡Öº£²ó¡¢ËÍ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿Êý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×9·î18Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¡Ë¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È±ê¾åÈ¯¸À¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Èø½Ù¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤Ëµ¿Ìä¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÎYouTube¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¥¦¥é¡×¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£