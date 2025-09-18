博報堂生活総合研究所の調査で、Z世代の約7割が「母親のアドバイスに従う」と回答した。かつて若者が反発の対象としてきた親子の関係は、今やかつてないほど濃密になっている。なぜZ世代は、母親の言葉を素直に受け入れるのか。『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社新書）から、その理由を紹介する――。■母親が「心のよりどころ」になっている本稿では『Z家族』というタイトル通り、近年変化した親の姿に