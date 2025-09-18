Êì¤Ë½µ150²óLINE¤¹¤ëÂ©»Ò¤â¡Ä¤â¤¦Ž¢¥Þ¥¶¥³¥óŽ£¤Ï»à¸ì¤Ê¤Î¤«Ž¡ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Êì¤È»Ò¤Î"¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸"
¢£Êì¿Æ¤¬¡Ö¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡ØZ²ÈÂ²¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¶áÇ¯ÊÑ²½¤·¤¿¿Æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²¡½¡½ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤¬¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¡¢¿´¤ò³«¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊì¿Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤ÏÊì¿Æ¤òÊì´Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¡×¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅôÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆ»¤·¤ë¤Ù¡×¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÊì¿Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ôÃÍ¤Ï¡¢51.5¡ó¢ª68.0¡ó¤ÈÁý²Ã¡£º£¤ä7³ä¶á¤¤»Ò¤É¤â¤¬Êì¿Æ¤òÍê¤ê¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊì¿Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤«¤é¡ÖÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÎ¼±¤â¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤Ç¤¤ë¥Þ¥Þ¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ä»ñ³Ê¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½¢Ï«·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Éã¿Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼Ò²ñ¤«¤é±ó¤¯¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¿ÍÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Å¤é¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³ØÎò¼Ò²ñ¤òÊâ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ³Ø¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÆ¯¤¯Êì¤ÎÇØÃæ¡×¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËö»Ò¤¬15¡Á17ºÐ¤ÎÊì¿Æ¡×¤Î½¢¶È¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢2002Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯Êì¿Æ¤Ï23.8¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ç¤ÏÌó5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ÎÊì¿Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬45.5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¢¶èÊ¬¤¹¤ë¤È¡ÖÈó½¢¶È¡×¤ÎÊì¿Æ¤Î³ä¹ç¤Ï2002Ç¯¤Ë¤ÏÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2019Ç¯¤Ç¤Ï2³ä¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÃÎ¼±¤â¥¹¥¥ë¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢Íê¤ì¤ë¡Ö¤Ç¤¤ë¥Þ¥Þ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿ÍÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÎÊì¿Æ¤¬Âº·É¤ËÃÍ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»Ñ¤âÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÆ»¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀè¤òÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£¡¢Êì¿Æ¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¿ÍÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡¤Î²èÌÌ¤Ï¡¢TOEIC»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¾å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯Êì¿Æ¤¬ÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¡¢Â©»Ò¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOEIC¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¹¤«¤µ¤ºÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¹¤´¡×
¤Þ¤¿¼¡¤Î²èÌÌ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¿äÁ¦¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¼¤¬Êì¿Æ¤Ë¼«¸ÊPR¤ÎÅººï¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÃÖ¤«¤º¡¢¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÅª³Î¤ËÊÖÅú¤¹¤ëÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¹¤´¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Ë³ØÎò¤ä¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Ê³Ø¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸ÃË»Ò¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Ç¡¢Æó¿Í¤È¤âÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç·õÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï·õÆ»Ï»ÃÊ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ÇÃÏ¸µ¤Î·õÆ»¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿Ê¤àÆ»¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¡×¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·»Äï¤È¤â¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÏ²¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Î¼õ¸³»þ¤Ë¤â»°¿Í¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹ç³Ê¤ò°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ØÎò¡¢»Å»ö¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤ä½¢³è¡¢Îø°¦¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤ÊÇº¤ß¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤ÆÊÂÁö¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è(¤¤)¤«¤·¤Æ°ìÊâÀè²ó¤ê¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢Äø¤è¤¯É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê
Àè¤Û¤É2ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¸ºß¤â¿Æ»Ò´Ø·¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Êì»Ò27ÁÈ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥êÊì»Ò¤ä¤ê¤È¤êÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºÇÄ¹17¥«·î¡¢Áí¥Á¥ã¥Ã¥È¿ô¤Ç12Ëü6420·ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Éã»Ò16ÁÈ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ë¡£¤½¤ì¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Z²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ¤Î¼¡¾Ï¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿ô»ú¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ëÊì»Ò¤ÏÌó1Ç¯´Ö¤Ë6000·ï¤â¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤ò¡ÖÊì¤ÈÌ¼¡×¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤ËÊ¿¶ÑÌó60·ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ120·ïÄøÅÙ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1½µ´Ö¤Ç60·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê8¡Á9·ï¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿27ÁÈ¤Î¤¦¤Á25ÁÈ¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÊì»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¤ÈÂ©»Ò¤Ç½µ300·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È
¡ÖÊì¤ÈÂ©»Ò¡×¤â¡ÖÊì¤ÈÌ¼¡×¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1½µ´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ40·ï¶¯¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê6·ïÄøÅÙ¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½µ150·ï¶á¤¯¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ300·ï°Ê¾å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°¤Î¤¿¤áµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡ÖÁÐÊý¸þ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬Á÷¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤âÊÖ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊì¿Æ¤â¤Þ¤¿ÊÖ¤¹¡£°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤É¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤â°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¬¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¯»×¤¤¡¢¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ¯¤¤¬Áý¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±ÉÑÈË¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤äå«¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë´¶¾ð¤â¾ðÊó¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê
¹¹ð²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤Î´ë¶ÈÅ¯³Ø¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1981 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£¿Í´Ö¤òÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¼çÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1992 Ç¯¤«¤é¤ÎÄ¹´ü»þ·ÏÎóÄ´ºº¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Äó¸À³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ê¼ò°æ¿ò¶©¡¢üâ¶¯¿¿¡¢°ËÆ£¹ÌÂÀ¡¢º´Æ£¤ë¤ß¤³¡¢²ÃÆ£¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë