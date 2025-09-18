ニューストップ > 国内ニュース > リチウムイオン電池原因で産廃処理施設が火災 被害額は建物だけで数… 火事・火災 リチウムイオン充電池 時事ニュース FNNプライムオンライン リチウムイオン電池原因で産廃処理施設が火災 被害額は建物だけで数十億円 2025年9月18日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 産廃処理施設で発生した火災について17日放送の「イット!」が伝えた 原因は廃プラスチックに混入した3本ほどのリチウムイオン電池とのこと 被害額は建物だけで数十億円に上り、復旧まで1年以上を要する事態になった 記事を読む おすすめ記事 “視界真っ白”爆発的な突風か コンテナ横転…当時何が？ 映像を分析【バンキシャ！】 2025年9月15日 10時36分 期限超の発炎筒441本回収 消防車焼損受け点検、名古屋 2025年9月17日 17時16分 【独自】壁面広告は「設置許可の更新手続きがされず期限切れ」道頓堀ビル火災に新事実 広告の土台は誰がいつ設置したかわからず 大阪市が慎重に調べる 2025年9月11日 17時30分 【あすの天気】東日本で猛暑日のところも 熱中症に警戒を 2025年9月16日 20時39分 羽後町の住宅火災 遺体は女性と判明 近くの建物に張られたポスターが焼けた跡も /秋田 2025年9月12日 17時33分