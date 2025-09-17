Photo: OGMAX お家でのリラックスタイム、9月だというのにまだ暑いので冷房に頼りきりなのですが冷えすぎてしまうことも…。家の中にいる時間は涼しさ重視のルームウェアではなく、涼しい部屋にいること前提のものがいいのかもと思い、無印良品で見つけたこんなものを購入してみました。着る毛布じゃなくて着るタオル Photo: OGMAX