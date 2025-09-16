トランプ大統領は対米投資80兆円について「我々の資金であり、私たちが好きなように投資できるお金だ」という認識だが、日本政府はアメリカに投資する企業に政府系金融機関を通じて出資や融資などを行うものだと説明し、双方の主張は食い違っている。9月16日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、この問題について語った。 村尾「トランプさんにしてみれば80兆円のキャッシュが我々にプレゼントさ