14日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）では、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった渡部の謝罪会見をやり直そうSP」を届けた。【写真】「最低や、この人（笑）」謝罪会見で衝撃発言連発する渡部建スタジオには元AKB48でタレントの柏木由紀をゲストに迎え、見届け人としてお笑いコンビ・インパルスの板倉俊之、お笑い芸人のみな