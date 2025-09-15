女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・ゆあ）選手（32）が2025年9月9日、自身のインスタグラムを更新し、「最近の休日photo」としてオフの日ショットを公開。タンクトップ姿を披露した。「パワー貰えた気がする」仲田選手は、「最近の休日photo」とつづり、タンクトップ×デニムコーデや食事の様子など、広島を観光した時の写真を11枚投稿。「試合のあとそのまま連休だったので、、ずっとした