女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・ゆあ）選手（32）が2025年9月9日、自身のインスタグラムを更新し、「最近の休日photo」としてオフの日ショットを公開。タンクトップ姿を披露した。

「パワー貰えた気がする」

仲田選手は、「最近の休日photo」とつづり、タンクトップ×デニムコーデや食事の様子など、広島を観光した時の写真を11枚投稿。「試合のあとそのまま連休だったので、、ずっとしたかった広島観光」と報告し、「ごはんも美味しいし、人も本当にあったかい！」「行きたかった宮島にも行けて大満足でした」とコメントした。さらに、「パワー貰えた気がする」「またがんばります」と明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いタンクトップとデニムを着用し、アサイーボールを持ったカメラ目線の写真を公開。10枚目の写真では、淡い色のシャツで揚げもみじを片手に笑顔をみせている。

この投稿には、「素敵です」「年々綺麗になってますね〜」「かわいすぎる！！」「綺麗すぎる！」「美しい！」といったコメントが寄せられた。