世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが13日（日本時間14日）、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された。同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）と激突。クロフォードが3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ちで、この大一番を制した。男子史上初となる