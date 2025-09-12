首都高を駆け抜ける！俳優「松田翔太」の“攻め”な一枚俳優の松田翔太さんが2025年9月4日に自身のインスタグラムを更新し、夜の首都高を駆け抜ける姿を公開。 愛車にまたがる臨場感あふれる写真が話題を呼んでいます。松田翔太さんの高級バイクどんなモデル？（Photo：時事通信フォト 写真は「ＴＲＩＮＩＴＹ１００」セレブレーションパーティーにて）【画像】超カッコイイ！ 「松田翔太×高級バイク」の姿を画像で見る！