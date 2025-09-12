東京午前のドル円は１４７．４７円付近まで円安・ドル高推移した。米新規失業保険申請件数の増加を手がかりとしたドル売りがやや調整された。来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて、調整主体の展開が続いている。 ユーロ円は１７２．９３円付近、豪ドル円は９８．２３円付近まで強含み。豪ドル円は１月２７日以来の高値水準に上昇している。ポンド円は１９９円後半で動意は限定的。２００円の節目付近