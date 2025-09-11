香港１部の傑志（キッチー）は現地９月10日、元スペイン代表MFアシエル・イジャラメンディの加入を発表した。現在35歳のMFは、2010年にレアル・ソシエダでプロキャリアをスタートさせ、13年の夏にレアル・マドリーに移籍。その２年後にはソシエダに復帰し、22-23シーズンには久保建英とも共闘している。その後、23年の夏にはMLSダラスに加入したが、昨季限りで退団していた。クラブのインスタグラムで傑志のイニゴ・カルデロ