元マドリーの35歳MFが香港に電撃移籍！ ソシエダでは久保と共闘、現地ファンは大興奮！「ビッグネームだ」「すごい契約」
香港１部の傑志（キッチー）は現地９月10日、元スペイン代表MFアシエル・イジャラメンディの加入を発表した。
現在35歳のMFは、2010年にレアル・ソシエダでプロキャリアをスタートさせ、13年の夏にレアル・マドリーに移籍。その２年後にはソシエダに復帰し、22-23シーズンには久保建英とも共闘している。その後、23年の夏にはMLSダラスに加入したが、昨季限りで退団していた。
クラブのインスタグラムで傑志のイニゴ・カルデロン監督は、イジャラメンディについて以下のようにコメントした。
「アシエルは非常に高いクオリティを持った選手だ。彼の経験とリーダーシップはクラブにとって大きな財産となるだろう。システムやプレースタイルの面で、まさに我々が必要としている選手であり、彼が傑志のためにプレーする姿を見るのが待ちきれない。多くの利益をもたらしてくれるはずだ」
また、スペイン人MFの加入にファンからは「香港へようこそ」「元マドリーの選手が来た」「ビッグネームだ」「なんだって」「すごい契約だ」「ゲームの世界だ」などの声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
