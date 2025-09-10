ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 札幌市の保育所で1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 食材の大きさ不適切… 保育園 給食 国内の事件・事故 時事ニュース STVニュース北海道 札幌市の保育所で1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 食材の大きさ不適切と指摘 2025年9月10日 14時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 札幌市の認可保育所で2024年、1歳男児が食べ物を喉につまらせ死亡した事故 検証ワーキンググループは札幌市長へ検証報告書を提出した 食材の大きさが男児の咀嚼力に適合していなかったことなどが指摘された 記事を読む おすすめ記事 ノブコブ吉村 自身の資産運用の現状を告白 「去年100年に1回っていうのが2回来ました」 2025年9月10日 6時40分 松屋のラーメン専門店｢680円｣に込められた狙い 2025年9月4日 6時30分 松屋「創業ビーフカレー」レギュラー化、西日本から東日本の店舗へ 販売を順次拡大 2025年9月4日 11時15分 ロッテ「小島のローストビーフ丼」3年連続10000食まであと200食 2025年9月10日 13時5分 「キン肉マン」と「ミャクミャク」がコラボ 「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」発売 2025年9月5日 15時2分