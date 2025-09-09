ANAクラウンプラザホテル大阪の｢カフェ･イン･ザ･パーク｣では、2025年9月1日(月)~10月15日(水)まで｢デザート&ランチブッフェ～秋のごちそう･芋･栗･かぼちゃ食べ納め～｣が開催中です。2025年10月15日(水)をもって閉館するため、今回がラストの開催です。平日なら大人4名様で利用すると、1名様無料になる嬉しい特典もあるのでお出掛けの参考にしてもらえると嬉しいです。 今回