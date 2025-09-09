アメリカ遠征中の日本代表は現地９月８日、翌日に行なわれるアメリカ代表との親善試合に向けて、会場となるLower.comフィードで前日練習を行なった。トレーニングの後、取材に応じた久保建英は、アメリカ代表について、「ちょっと守備は緩いなっていう印象があって。彼らの目線に立つと、日本とはちょっと相性が悪いんじゃないか」と印象を語った。「（日本には）バイタルエリアで受ける選手が何人もいる中で、ちょっと緩いの