チャンネル登録者31万超の人気ペット系YouTubeチャンネル「豆柴福ちゃん富くん」が2025年9月7日に公開した動画で、飼い主夫妻の「離婚」に伴って同チャンネルでの活動を終了すると発表した。2匹の愛犬と暮らしていたが、今後はそれぞれ1匹ずつ引き取り、別のYouTubeチャンネルで発信を続けるとしている。「お互いの生活、今後のことを考えて」離婚、別居へ同チャンネルは19年に始まった。6歳の福ちゃんと5歳の富くんという柴犬2匹