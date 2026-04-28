樋口監督の初THXシアター作品は『アビス』でした (C) 2024 20th Century Studios. 思い返せば一番最初に見に行ったTHXシアターは香港の今は亡き星光影院(確か)。仕事で香港に滞在していた時にジェームズ・キャメロン監督の『アビス』を封切りで観に行ったのでした。 『アビス』の頃はジョージ・ルーカス率いるスカイウォーカーサウンドが世界の映画音響ヒエラルキーの頂