aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡ËÁ´°÷¤¬À©Éþ»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÀ©Éþ»Ñ¤Îaespa¤¬ÍÙ¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥àー¥Óー①② ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRich Man¡Ù¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ËÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëaespa ¢£²£ÊÂ¤Ó¤Ç²Ä°¦¤¯Æ¬¤ò¿¶¤ëaespa 9·î5Æü¤Ë6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿aespa¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¥á¥ó