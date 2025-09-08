aespa¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤¬¡ÖÇúÈþ½÷4¿Í¡×¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¡ªÀ¶Á¿¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¥¥åー¥È¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡ËÁ´°÷¤¬À©Éþ»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ©Éþ»Ñ¤Îaespa¤¬ÍÙ¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥àー¥Óー①② ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRich Man¡Ù¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ËÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëaespa
¢£²£ÊÂ¤Ó¤Ç²Ä°¦¤¯Æ¬¤ò¿¶¤ëaespa
9·î5Æü¤Ë6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿aespa¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢KARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤ÈNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤ÏÈ¾Âµ¡¢GISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤ÈWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤ÏÄ¹Âµ¤Ç¡¢·¤²¼¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
½Ä·¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢²óÅ¾¤·¤Æ½çÈÖ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¡¢Â¾¤Î3¿Í¤¬»Øº¹¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢À¶Á¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
²£¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯Æ¬¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤ò»Øº¹¤·¤Æ¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡ÖÇúÈþ½÷4¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ë¡Ä¡×¡Ö3¿Í¤¬1¿Í¤ò»Ø¤µ¤¹¤³¤Î¿¶¤ê¹¥¤¡ª¡×¡Ö¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¶Á¿¤ËÀ©ÉþÃå¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖÀ©Éþaespa¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¸¥¢¥Ä¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£