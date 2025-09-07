excel（エクセル）2025年秋新作コスメ情報｜毎年人気の冬限定フェイスパウダーが、パワーアップして定番化！美容液仕立ての『エクストラリッチ セラムインパウダー』が、9月16日（火）より発売されます。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミ・全3色のスウォッチも合わせてご紹介します。excel（エクセル）2025年秋新作コスメexcel（エクセル）2025年秋新作コスメこんにちは、ふぉーちゅん編集部です。excel