石破首相が辞任を表明したことについて、アメリカのトランプ大統領は日本時間8日午前8時半頃に記者団に対して、「彼を知っているし、好きだったから辞任することに驚いた」と話した。その上で、「とてもいい人だと感じた、私たちはうまくやっていた」とも語った。トランプ大統領はこれに先立ち、日本時間1時過ぎに記者団から石破氏の辞任表明について聞かれ、「知らない」と答えていた。