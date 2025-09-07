9月3日に放送された『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』（日本テレビ系）に、元テレビ東京のテレビプロデューサーで、現在はフリーの大物プロデューサー佐久間宣行氏がゲスト出演。Tverの再生回数低迷などに苦しむ同番組に対し、佐久間氏が放ったアドバイスの中では、意外なタレントの名前が連呼された。「同番組は、村重杏奈さん以外は、MCとして動物に扮したロバート秋山竜次さん（ニホンザル・リュウ）、伊集院光さ