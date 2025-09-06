【ウマ娘】「KFCさんぽ」が帰ってくる！ アクスタやトレカなどをゲットするチャンスも
全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き）」を9月9日（火）から9月29日（月）までの期間中、「KFCネットオーダー」限定で販売する。
『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台。発表以来、音楽やコミカライズ、TVアニメやゲームなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っており、中核的なコンテンツの1つである『ゲームアプリウマ娘 プリティーダービー』は非常に高い人気を得ている。
昨年の8月に実施し大好評だった、大人気ゲーム『ウマ娘』とKFCのコラボレーションが帰ってくる！
前回のコラボレーション時に、期間限定キャンペーンとして展開した「KFCさんぽ」がファンの皆さまからのご好評を受け、このたび、いつでも遊べるコンテンツに再登場。
また、「KFCさんぽ」の再登場を記念して、「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を期間限定で販売。期間中に購入した方全員に、ゲーム内で使える「回復アイテム」2種がプレゼントされる。アイテムはKFCの定番商品「オリジナルチキン」が詰まったバーレルと、KFCのスイーツを代表する「ビスケット」の2種類だ。
さらに、「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を購入すると、オリジナルコラボレーショングッズがあたる抽選に参加できる。
A賞の「ジオラマアクリルスタンド」は、KFC店舗を背景に、思い思いのKFC商品をそれぞれ手に持った8人のキャラクターが描かれた限定デザイン。
B賞の「トレーディングカード 9種セット」は、各種トレーディングカードをセットにしてお届け。「ゴールドシップ」が、KFC創業者であるカーネル・サンダースの姿に扮した「カーネル・ゴルシ」など、本コラボレーション限定の装いだ。
C賞の「コラボデザインKFCカード（500円分）」では、「サトノダイヤモンド」や「キタサンブラック」など、計8人がKFCロゴ風に描かれた限定デザイン。もちろんKFCをご利用の際、実際に使用可能だ。それぞれ100名、合計300名にプレゼントされる。
KFCファンはもちろん、『ウマ娘』ファンも待望の「KFCさんぽ」や特典付きパック、プレゼントキャンペーンを、思う存分お楽しみを。
