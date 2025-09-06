『おしりたんてい』新作の放送開始が10月4日（土）に決定。あわせて新ビジュアルと最新のPV映像が公開された。＞＞＞新ビジュアルやPVの場面カットをチェック！（写真9点）トロル原作の『おしりたんてい』とは、アプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。書籍は2025年9月現在、シリーズ累計全世界3000万部を超え、NHK Eテレで放送中のTVアニメは子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。顔