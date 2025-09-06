【おしりたんてい】放送開始は10月4日（土）に決定！ 新ビジュアルとPV映像公開
『おしりたんてい』新作の放送開始が10月4日（土）に決定。あわせて新ビジュアルと最新のPV映像が公開された。
トロル原作の『おしりたんてい』とは、アプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。書籍は2025年9月現在、シリーズ累計全世界3000万部を超え、NHK Eテレで放送中のTVアニメは子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。
顔の形が ”おしり” に見えるIQ1104の名探偵「おしりたんてい」が、「フーム、においますね」と言いながら推理を展開する。犯人を追い詰めるときは「しつれいこかせていただきます」のセリフとともに必殺技でププッと解決！
助手のブラウンやマルチーズしょちょう率いるワンコロけいさつの刑事たち、探偵事務所の1階の喫茶店ラッキーキャットのマスターとその娘すずなど、個性豊かな町の住人たちと共に数々の難事件に挑む。
このたび、新作の放送開始日が10月4日（土）に決定した。
これにあわせて、新しいビジュアルが公開。ビジュアルには、「ワンコロけいさつしょ」のマルチーズしょちょう（CV：渡辺いっけい）が率いるくびふとし（CV：杉村憲司）、こいまゆ（CV：中村まこと）、パーマネント（CV：池田鉄洋）、みみとがり（CV：小西克幸）刑事たちが登場。そして、そこに対をなすように並ぶのはライバルのはずの「メイケンけいさつしょ」のチワワしょちょう（CV：三ツ矢雄二）、はなながし（CV：安元洋貴）、うすまゆ（CV：茶風林）、ストレート（CV：橋本さとし）、みみまーる（CV：小林親弘）刑事たち。さらに中央にはおしりたんてい（CV：三瓶由布子）、とブラウン（CV：齋藤彩夏）が構えている。
机に張られた「ごうどうそうさほんぶ」の意味するものとは……？ 今回の新作でもさまざまな事件が起こるが、名探偵おしりたんていと助手ブラウン、そして時に警察のみんなも一丸となって挑んでいく、緊張感のある特別なビジュアルだ。
また、「おしりたんてい」2025ププッと秋の新しいおはなしPVも公開。
おしりたんていの助手ブラウンが10月に放送される事件を紹介する「事件簿」のようなPVになっており、今回の事件では、おしりたんていから「私、あなたと ”おしりあい” なのですか？」と驚きのセリフが飛び出したり、公開されたビジュアルでも描かれたマルチーズしょちょうとチワワしょちょうのライバル対決があったりと波乱の展開！
他にも、ボディガードとして数々のキケンとたたかったり、まぼろしの植物をさがして父・おしりダンディ（CV：山路和弘）と一緒に砂漠を冒険したり、消えたタイムカプセルのナゾを追ったりと、新作もワクワクドキドキできるラインナップとなっている。
10月4日（土）から始まる新しいお話から目が離せない。
（C）トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会
