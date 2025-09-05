大阪9月限 日経225先物43070+440（+1.03％） TOPIX先物3109.5+26.5（+0.85％） 日経225先物（9月限）は前日比440円高の4万3070円で取引を終了。寄り付きは4万2950円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2880円）を上回る形から、買い先行で始まった。ほどなくして4万3000円台を回復すると、現物の寄り付き直後には4万3230円まで買われる場面もみられた。 買い一巡後は前場中盤にかけて4万2860円まで上げ幅を