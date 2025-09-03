巨人・中山が5階席付近への特大弾■巨人 4ー1 ヤクルト（2日・京セラドーム）巨人の中山礼都内野手が2日に京セラドームで行われたヤクルト戦に「6番・右翼」で出場し、4回に特大の6号ソロを放った。右翼後方の5階席付近まで届く豪快な一打に、SNSでは「バケモンすぎる」「ヤバくない？」「どこまで飛ばすねん」と驚きの声が広がった。打った瞬間の衝撃弾だった。0-1で迎えた4回、ヤクルト先発・奥川恭伸投手が投じた2球目、高