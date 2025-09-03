巨人・中山が5階席付近への特大弾

■巨人 4ー1 ヤクルト（2日・京セラドーム）

巨人の中山礼都内野手が2日に京セラドームで行われたヤクルト戦に「6番・右翼」で出場し、4回に特大の6号ソロを放った。右翼後方の5階席付近まで届く豪快な一打に、SNSでは「バケモンすぎる」「ヤバくない？」「どこまで飛ばすねん」と驚きの声が広がった。

打った瞬間の衝撃弾だった。0-1で迎えた4回、ヤクルト先発・奥川恭伸投手が投じた2球目、高めの150キロ直球を完璧に捉えた。あまりの飛距離にベンチの選手たちも驚きの表情を浮かべ、中山の生還を祝福した。

今季は内外野5ポジションをこなしながら自己最多となる82試合に出場し、8月は打率.316と存在感を見せた23歳。6月29日のDeNA戦（東京ドーム）でプロ初本塁打を放って以降、この一発で6本目のアーチとなった。

2020年ドラフト3位入団後、昨年までは通算本塁打ゼロだった男の“覚醒”に「何が起きたん？笑」「マジでえぐい」「ヤバないか？ 怪力やん」「外野スタメンで1年回そう」など、期待の声が高まっている。（Full-Count編集部）