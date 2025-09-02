日本テレビ系ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため都内の自宅で死去したことが2日、明らかになった。93歳。松山市出身。露口さんは55年、俳優座養成所に7期生として入所。59年には「逃亡者」で映画デビューを果たし、悪役から好青年まで幅広く演じる個性派俳優として注目を集めた。72年7月に、代表作となる刑事ドラマ「太陽にほえろ！」（日